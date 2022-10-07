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Polis aracına çarpan motorlu kurye, yaşam savaşını kaybetti

DHA

Polis aracına çarpan motorlu kurye, yaşam savaşını kaybetti


Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, pazar günü polis aracına çarparak ağır yaralanan motorlu kurye Yavuz Gülücü (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 2 Ekim´de Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Motorlu kurye Yavuz Gülücü, asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerlerken, Üç Yol mevkinde yan yoldan girerek karşıya geçen polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası motosikletle birlikte savrulan Gülücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Gülücü, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Gülücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gülücü´nün cenazesi Silvan ilçesi Kara Behlül Bey Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-10-07 11:39:27

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