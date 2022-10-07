Diyarbakır'da, 'Yeni Şehirden Kadim Şehre' bisiklet turunda pedal çevirdiler



Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Yeni Şehirden Kadim Şehre' bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce kişi pedal çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi´nce organize edilen `Yeni Şehirden Kadim Şehre´ bisiklet turu etkinliği Elazığ Bulvarı üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi önünde başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vali Ali İhsan Su da gençlerle birlikte pedal çevirdi.

'TARİHİMİZİ UNUTMUYORUZ'

Tarihi Kurşunlu Camii önünde sona eren etkinlikte konuşan Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır´ın büyüdüğünü ve çok güzel mekanların doğduğunu belirterek, "Güzel yerler oldu ama eskiyi, tarihimizi unutmuyoruz. Bunu bütün dünyaya haykıracağız" dedi.

Vali Ali İhsan Su ise Sur içerisinde 18 anıtsal eserin restorasyonunu tamamladıklarını ifade ederek, "Bunlar içerisinde camilerimiz, kiliselerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, konaklarımız var. Cadde ve sokaklarımızın da cephe giydirmelerini yaparak güzel bir hale getirdik. Şu anda Sur için de 347 sivil mimari örneği konağın onarımına devam ediyoruz" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler, daha önceden belirlenen gençlere hediye edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-10-07 23:21:02



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