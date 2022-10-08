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Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali', Kapadokya'nın simgesi balonlarla başladı

DHA

Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali', Kapadokya'nın simgesi balonlarla başladı


Selim KAYAGıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Sur Kültür Yolu Festivali', 'Kapadokya´dan Mezopotamya´ya' sloganıyla balonlu uçuşla başladı. 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 600'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak festival, 16 Ekim´de sona erecek.
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi´nin iş birliğiyle bu yıl ilki yapılan `Sur Kültür Yolu Festivali´, `Kapadokya´dan Mezopotamya´ya´ sloganıyla gerçekleştirilen `Hava Balonu Uçuş Etkinliği´ ile başladı. Dicle Vadisi'nde havalanan balonlarla uçanlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile kenti havadan görme imkanı buldu. Etkinliğe katılanlar, Kapadokya'nın simgesi balonlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, 11 Ekim´e kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un da açılışına katıldığı festival ise 16 Ekim´e kadar sürecek. Festivaldeki 600´ün üzerinde etkinliğe, 2 binden fazla sanatçı katılacak. 
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 13 YIL SONRA DİYARBAKIR´DA
Festivale katılanlar, Hz. Süleyman Camii´nden Saint George Kilisesi´ne, Dengbej Evi´nden Mesudiye Medresesi´ne Büyük Kervansaray´dan Ahmed Arif Edebiyat Müzesi´ne kadar Diyarbakır´ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezme imkanı bulacak. Birçok ücretsiz etkinliğin yer alacağı festivalde Diyarbakır ve fotoğraf tutkusunu bir arada yaşamak isteyenler, 'Fotomaraton' etkinliğine katılabilecek. Devlet Tiyatroları ise toplam 6 oyun, 13 temsil ve 2 özel tiyatro sahneleyecek. Ressam İsmail Acar´ın sergisi Keldani Kilisesi´nde, Devrim Erbil´in `Teknikler ve Renkler´ sergisi ise Keçi Burcu içinde ziyaretçilerle buluşacak. Resim ve fotoğraf sergileri, çocuk atölyeleri, şiir dinletileri, gastronomi buluşmaları, tiyatro ve dans gösterileri ziyaretçilere farklı deneyim sunacak. Etkinlikler kapsamında Yavuz Bingöl, Bedri Ayseli, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Zara, Zeynep Bastık; Dağ Kapı Meydanı Açık Hava Sahnesi´nde ücretsiz konser verecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 13 yıl sonra Diyarbakır´da repertuvar ile dinleyicilerin karşısına çıkacak. Keman sanatçısı Cihat Aşkın´ın solist olarak katılacağı konser için müzik tarihinin en beğenilen klasik eserlerinden Türk bestecilerine uzanan özel program içeriği dinleyicilere sunulacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, en son 2009'daki 'Anadolu Turnesi' kapsamında Diyarbakırlı sanatseverler ile buluşmuştu.
KEÇİ BURCU´NDAN GÖKYÜZÜ İNCELENECEK
Etkinliklerde ayrıca Keçi Burcu terasında kurulan 'gökyüzü atölyesi'nde dev teleskoplarla gökyüzü incelenebilecek. `Edebiyat Buluşmaları´nda ise birçok yazar, yer alacak. Diyarbakır Kısa Film Festivali´nin 2´ncisi düzenlenecek. Yine festival kapsamında Yılmaz Erdoğan´ın 'Münaşaka´sından Demet Akbağ´ın 'Aydınlıkevler' tiyatro gösterimine kadar pek çok etkinlik, Sezai Karakoç Kongre Merkezi´nde olacak. 5 bin yıllık gelenek dengbejlik ve bu geleneğin taşıyıcıları dengbejler ile söyledikleri kelamların konu edildiği etkinliklerle hem yerli hem de yabancı misafirler buluşacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR
2022-10-08 12:42:07

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