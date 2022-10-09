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Bakan Soylu, Diyarbakır´da Kuran kursu açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı

DHA

Bakan Soylu, Diyarbakır´da Kuran kursu açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı


Selim KAYA-Serhat ÖZDEMİR/BİSMİL(Diyarbakır), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır´ın Bismil ilçesinde `Muhammed Recai Arslan Kuran Kursu´ açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı.
Diyarbakır´a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bismil ilçesi kırsal Işıklar Mahallesi´nde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve bölgede `Hamo Ağa´ olarak bilinen Mehmet Arslan'ın oğlu iş insanı Tahsin Arslan'ın 2020´de trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu `Muhammed Recai Arslan´ adına yaptırdığı Kuran kursunun açılışına ve hafızlık icazet programına katıldı. Taban alanı 500 metrekare olan ve 4 kattan oluşan, toplam 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan kursun açılışına Bakan Soylu´nun yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Türkçe ve Kürtçe kasidelerin okunduğu programda konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi. 18 öğrenciye de icazet belgesinin verildiği kursun açılış programında konuşan Bakan Soylu, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan beye Diyarbakır´da böyle bir törene iştirak edeceğimizi söyleyince hem Hamo Ağa´ya hem evlatlarına takdirlerini, tebriklerini, Allah rızasını kazanmak için attıkları adımı bu dünya ve öteki dünyada makbul olması dileklerini iletmemi istedi. Ben buradaki bütün dostlarımıza Cumhurbaşkanımızın selam, sevgi ve muhabbetlerini iletiyorum. Bu muazzam topluluk bir kuran kursunun açılışı vesilesiyle aynı zamanda hafızlık icazet töreni için bir araya geldi. Söz önemlidir ama hal duruşu daha önemlidir. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah öteki dünyada burada okunan Kuran-ı Kerim´ler, iyilikler olarak oradan devam edecek" dedi.
YASİN BÖRÜ´NÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Soylu, daha sonra Diyarbakır´da HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte kurban eti dağıtırken darbedilip, binadan atılan, silah ve bıçakla katledilen 4 gençten olan Yasin Börü´nün (16) ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır´da, bir bayram gününde bu millete kastetmiş hainler tarafından katledilen Yasin Börü evladımızın ailesini ziyaret ettik. Ailesinin sabrına, metanetine minnettarız... Allah, evladımıza rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Valilik ziyaretinin ardından Bakan Soylu, bugün yaşanan trafik kazasında yaralanan 2 polis memurunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR
2022-10-09 20:09:39

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