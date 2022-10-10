Diyarbakır'da 2 Yunus polisinin yaralandığı kaza kamerada 

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, olaya müdahaleye giden motorize Yunus ekibinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 2 polisin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
Kaza, dün Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsüne, sola dönüşte, olaya müdahaleye giden motosikletli Yunus ekibi çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 polis memuru, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis memurundan biri, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne diğeri ise yakındaki özel hastaneye götürüldü. Kazanın KGYS kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, dün Diyarbakır´a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralı polislerden Bekir Işık'ı tedavi gördüğü hastanede, taburcu edilen Cihan Çınar'ı ise evinde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-10-10 13:28:39
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