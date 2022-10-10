Diyarbakır´da silahlı kavga: 1 yaralı

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D.´ye ilk müdahalesi, yakındaki aile sağlığı merkezinde yapıldı. S.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-10-10 20:45:53



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