Evlat nöbetindeki aileler `Dünya Kız Çocukları Günü´nde çocuklarını istedi



Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, ´11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü´nde evlatlarından uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Bin 135 gündür süren ve 315 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylemde 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Kaçırılan bu 315 çocuk arasında 74´ü kız çocuğudur. Bunlar arasında henüz 18 yaşına girmemiş kız çocukları var " dedi.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 315 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, bin 135'inci güne girildi. Bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler ´11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü´ nedeniyle basın açıklaması yaparak, HDP´ye ve terör örgütü PKK´ya tepkilerini dile getirdi. 9 yıl önce 23 yaşındayken Hakkari´den kaçırılan kızı Zahide için evlat nöbetini sürdüren anne Zebude Öner, "Benim kızım 23 yaşında gitti. 9 senedir kayıp ve ben hala haber alamamışım. Ben PKK´dan kızımı istiyorum. Benim kızımı göndersinler. Bütün kızlarımızı göndersinler. Neden kızlarımızı tutmuşlar dağda? Neden göndermiyorlar? Ben kızımı istiyorum. Kızım çalışıyordu, kendisine çeyiz hazırlıyordu" diye konuştu.

'SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Aileler adına konuşan ve 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, eylemdeki 315 ailenin çocuklarından 74´ünün kız çocuğu olduğunu ve bunların bir kısmının henüz 18 yaşını doldurmadığını söyledi. Aydın, şunları söyledi:

"Bugün `11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü´. Biz 315 aile olarak burada evlat mücadelesindeyiz. 74 kız çocuğumuz şu anda PKK´nın elinde ölüme mahkum etmişler. Şu an hepsi mağaralarda. Bugün çocukları burada olmayan anneler burada. Anneler 78 yıldır evlatlarından ayrılar. Biz buradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´ne sesleniyoruz. Bu kız çocuklarımıza insan hakları yok mudur? Yaşları 18´in altında olanlar var ama maalesef HDP´liler tarafından PKK´ya gönderildi. Biz burada evlat nöbeti tutan aileler olarak bir kez daha Selahattin Demirtaş´a sesleniyoruz. İran´da katledilen kız için kendi saçını kazıttın. Peki bu 315 ailenin kız çocuklarını dağa, ağabeyine gönderdiğin zaman neden saçını kazıtmadın. Ey Selahattin Demirtaş, buna cevap bekliyoruz. Biz buradan HDP milletvekillerine de sesleniyoruz; Siz evde çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Sizin kız çocuklarınız yok muydu? Anne ve babalar olarak biz burada asla yılmayacağız ve biz sonuna kadar bu evlat mücadelesini kararlı bir şekilde devam edeceğiz."(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2022-10-11 18:06:03



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