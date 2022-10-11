Çöken iskeleye tutunan 2 işçi 54 metrelik merdiven ve 'İsveç oturağı'yla kurtarıldı



Selim KAYAGiyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'İsveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi´nde bir inşaatın iskelesi çöktü. 2 işçi 12´nci katta iskeleye tutunarak düşmekten kurtuldu. Çökme tehlikesinin sürmesi nedeniyle hareket edemeyen işçiler için bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri 54 metrelik merdivenli araçla kurtarıldı, diğer işçi ise merdivenli araçla ulaşılamayınca, kendisine atılan ve 'İsveç oturağı' denilen emniyet kemeriyle çekilerek kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2022-10-11 20:44:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.