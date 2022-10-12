Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonu: 16 gözaltı

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, boru hatlarından çaldıkları petrolü, ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, organize olarak, şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütüne yönelik 2 aylık çalışma yaptı. Takip sonucu varilleri ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanına saklayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 'Sondaj' adlı operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-10-12 11:13:42
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