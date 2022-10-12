Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular

Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, aracına binmek için evden çıkan İ.S. (69), site bahçesinde 2 saat bekleyen 2 husumetlisinin silahlı saldırısında yaralandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Diclekent Mahallesi´nde bulunan sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 1'i etrafı gözleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, husumetli oldukları İ.S.´nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24´te gelerek beklemeye başladı. Saat 10.39´da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.´yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı. Tutukluk yapan tabancayı tekrar ateşleyen şüpheli, İ.S.´yi bacağından vurdu. Şüpheliler, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İ.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2022-10-12 16:03:10
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