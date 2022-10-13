Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir

DHA

Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir


Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir. Vatandaşa hizmette sonuna kadar emrinize amade. Birlikte daha güçlü olacağız. 20 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye yanlış istikamet göstermedi. 20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, ürkmedi" dedi.
Diyarbakır´a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla `Planlama ve Değerlendirme Toplantısı´ gerçekleştirdi. Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle Çüngüş ve Çermik ilçelerine geçerek esnafı ziyaret etti, AK Parti ilçe teşkilatlarında da partililerle bir araya geldi. 
Bakan Soylu, Çüngüş ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın cumartesi günü kente geleceğini hatırlatarak, "Her zaman olduğu gibi yeni yapılan büyük eserlerin altına imza atacağız. Diyarbakırlı hemşerilerimizle o eserleri buluşturmuş olacağız. Hepimiz büyük bir heyecan duyuyoruz. Sizler, bizler, ülkemiz hepimiz büyük sıkıntılardan geçtik. Bunlar bazen büyük ekonomik sıkıntılar olur, bazen büyük siyasal istikrarsızlıklar olur. Bazen terör olur, anarşi olur. Bazen Amerika´dan, Avrupa´dan küçük düşürmeler, parmak sallamalar olur. Bazen etrafımızdaki coğrafyadan Suriye´den, Irak´a, Afganistan´dan, Pakistan´a kadar maalesef karmaşıklıklar oluyor. Bu ülkede gün oldu insanlar ben dindarım diyemediler. Başörtüsü, kimlik, kıyafet ve insanların kendilerini ifade edebilmeleri bu topraklarda mümkün olmadı. Bir ötekileştirme oldu. Herkesi bir tanımlama oldu" diye konuştu.
`ARTIK TERÖR DEĞİL, HUZUR HAKİM´
Diyarbakır´da, Şırnak´ta, Hakkari´de artık terörün değil huzurun hakim olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Bunu hep beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız sizin sayenizde, acaba ne olacak diye bir endişe içerisinde değil. Derdimiz, daha fazla üniversiteye gidebilsinler, okulunu bitirdikten sonra işlerinde rahat bir şekilde çalışabilsinler, evlensinler, çoluk çocuk sahibi olsunlar, analarına babalarına hayırlı evlat olsunlar. Derdimiz bir daha onları sıkıntıyla karşı karşıya bırakmayalım. Bizim yaşadıklarımızı, korkularımızı, endişelerimizi, bizi kısıtlamalarını bir daha gelecek döneme çocuklarımıza gençlerimize bırakmayalım. Onlar bizden daha hür olsunlar. Özgür olsunlar. Onlar bizden daha iyi yerde okusunlar, çalışsınlar. Doktor, avukat olsunlar. Bunun kıyısına geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk günden itibaren ülkemizdeki insanlarımızın hiçbirine ayırım göstermeksizin hizmeti her bir yere yaptı. Geçmişin açığını hep beraber kapatmak zorundayız. Geçmişin bize oluşturduğu açığı birlikte kapatarak güçlü bir ülkeye hep beraber adım atmalıyız. En fazla açık Doğu ve Güneydoğu´daydı. Tayyip Erdoğan´ın ortaya koyduğu iradeyle beraber hızla koşarak bu açık kapanıyor. Allah´ın izniyle hep beraber göreceğiz. Huzur daha da artacak, bugünkü üretim daha da artacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe bakması daha da fazla artacak. Hiç kimsenin korkmadan ben Kürdüm, Türküm, Aleviyim, Sünniyim dediği bir Türkiye, sadece bu topraklara değil, etrafımızdaki coğrafyada, Amerika´nın, Avrupa´nın kurduğu oyunu da mağlup edecek. Huzuru birliği, kardeşliği hep beraber inşa edeceğiz. Bugün dünyada gıda, buğday krizi var. Bunu kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan açtı. Avrupalılar, Amerikalılar acaba Tayyip Erdoğan´ın ayağına gelirler miydi bu iş için? Bir kaşık suda bizi boğmak istedikleri apaçık ortada. Ama arafta durduğumuz için bizi bugüne kadar karıştıramadıkları için tıpış tıpış geldiler ve dünyanın bir krizini çözmek Türkiye´ye, Recep Tayyip Erdoğan´a bir şekilde Allah nasip etti."
'VATANDAŞA HİZMETTE SONUNA KADAR EMRİNİZE AMADEYİZ'
Bakan Soylu, cumartesi günü büyük açılışlar olacağını belirterek, "Biz sizin emrinize amadeyiz ve 20 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye yanlış istikamet göstermedi. 20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, ürkmedi ve sadece milletin, Allah´ın önünde eğilirim dedi. Allah´a şükürler olsun, bu bahar dediğimiz günler hepimizle buluştu. Biz daha iyisini yapmalıyız. Bugün Diyarbakır´daki Hakkari´deki huzuru Allah bize nasip edecek, Suriye´de Şam´a, Irak´ta Bağdat´a, etrafımızdaki bütün coğrafyaya da vereceğiz. Amerika ve Avrupa´nın onları getirdiği bu halden onları kardeşleri olarak çekip çıkaracağız. 2 yıldır Türkiye´de 56 bin afet konutu yapıldı. Şu ana kadar 40 bini teslim edildi. Dünyada böyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan´ın hiçbir afet yönetiminde nerede bu devlet denilmedi. Allah devletten milletten razı olsun denildi. 500 bin sosyal konuttan buraya da konut yapılacak. Tayyip Erdoğan´ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir. Vatandaşa hizmette sonuna kadar emrinize amadeyiz. Birlikte daha güçlü olacağız. Türkiye artık el açan bir Türkiye değil" ifadesini kullandı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-10-13 14:34:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı ...
Sur Kültür Yolu Festivali'nde Zeynep Bastık sahne aldı
YEREL HABERLER Sur Kültür Yolu Festivali'nde Zeynep Bastık sahne ...
Mehmet Fatih Çıtlak Ulu Cami'de Diyarbakırlılarla buluştu
YEREL HABERLER Mehmet Fatih Çıtlak Ulu Cami'de Diyarbakırlılarla ...
Bilek güreşçisi kızlara şampiyonluk yolunda vatandaştan "protein" takviyesi
YEREL HABERLER Bilek güreşçisi kızlara şampiyonluk yolunda ...
İKİNCİ ULUSLARARASI DİYARBAKIR KISA FİLM FESTİVALİ 'SUR KÜLTÜR YOLU'NDA 
YEREL HABERLER İKİNCİ ULUSLARARASI DİYARBAKIR KISA FİLM FESTİVALİ ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - İKİNCİ ULUSLARARASI DİYARBAKIR KISA FİLM FESTİVALİ &#039;SUR KÜLTÜR YOLU&#039;NDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - İKİNCİ ULUSLARARASI ...
İkinci Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali 'Sur Kültür Yolu'nda 
YEREL HABERLER İkinci Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali ...
"2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER "2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı ...
(Görüntülü) İSTANBUL?DAN GELEREK DİYARBAKIRLI ÇOCUKLARA RESİM DERSİ VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTANBUL?DAN GELEREK DİYARBAKIRLI ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
İstanbul'dan gelen ressam Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklarla resim yaptı
YEREL HABERLER İstanbul'dan gelen ressam Diyarbakır'da kırsaldaki ...
(Görüntülü)SİTE BAHÇESİNDE 2 SAAT BEKLEYİP, ARACINA BİNERKEN VURDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİTE BAHÇESİNDE 2 SAAT BEKLEYİP, ARACINA ...
Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular
YEREL HABERLER Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken ...
Diyarbakır'da tezhip sanatına yönelik söyleşi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tezhip sanatına yönelik söyleşi
Diyarbakır'da eylül ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da eylül ayında düzenlenen kaçakçılık ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR?DA YAKALANAN 146 KAÇAKÇILIK ŞÜPHELİSİNDEN 12?Sİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR?DA YAKALANAN 146 KAÇAKÇILIK ...
Diyarbakırlı çocuklar "Oyun Karavanı" ile eğlendi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocuklar "Oyun Karavanı" ile eğlendi
(Görüntülü)CADDE ORTASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)CADDE ORTASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA
Eşref Ziya Terzi Diyarbakır'da ezgilerini seslendirdi
YEREL HABERLER Eşref Ziya Terzi Diyarbakır'da ezgilerini seslendirdi
Diyarbakır'da "Bir Bot Bir Mont" kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Bir Bot Bir Mont" kampanyası ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE &#039;SONDAJ&#039; OPERASYONU: 16 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ...
Diyarbakır´da yakalanan 146 kaçakçılık şüphelisinden 12´si tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da yakalanan 146 kaçakçılık şüphelisinden ...
Cadde ortasındaki silahlı çatışma kamerada 
YEREL HABERLER Cadde ortasındaki silahlı çatışma kamerada 
Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne 'Sondaj' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.