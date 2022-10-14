Bakan Soylu: Ne zaman Erdoğan iktidar oldu, müşterilerim Alevi olduklarını söyleyebildiler (2)



`TÜRKİYE 20 YILDA ÇOK YOL KATETTİ`

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silvan ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Hazro ilçesine geçti. Burada eski belediye binası bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, Türkiye´nin son 20 yılda çok yol katettiğini belirterek "Recep Tayyip Erdoğan sadece yol, köprü, baraj yapmadı, Sadece nükleer santral, sadece yenilenebilir enerji santralleri yapmadı. Sadece Türkiye´yi 21´nci yüzyıla hazırlamadı. Belirli kalıplarda dayatılmış zihinlerin duvarlarını kırdı, hepimizi rahatlattı. Hepimizin özgüveni kendisine geldi" dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın büyük bir devrimci olduğunu ve bu ülkede çok şey değiştirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Terörle mücadelede bambaşka bir adım attı. Vatandaşına hışımla giden bir devlet değil, ceberrut bir devlet anlayışıyla değil, tam tersi, terörle mücadelede terörü kırmızı çizgi gören, onun dışında vatandaşına hizmetkar olan bir devlet anlayışının nasıl olabileceğini ve nasıl başarılı olabileceğini ortaya koydu. Dünyaya muhtaç olmadan etrafımızda Irak istikrarsızlaştırılmışken, etrafımızda Suriye istikrarsızlaştırılmışken, bugün `Diyarbakır´da güzel şehirmiş ya´ diyorlar dışarıdan gelenler. Mübarek Diyarbakır dün de güzel şehirdi bugün de güzel şehir yarın da güzel şehir olacak. 2008´de parti genel başkanıydım. Bir televizyon programına çıktım. İlk televizyon programım. Sunucu bana `dindar mısınız?´ dedi. `Dindarım´ dedim. Program sonunda sunucu bana böyle bir soruya böyle bir cevap verilebileceğini hiç tahmin etmedim dedi. AK Parti´nin 6´ncı, 7´nci yılı olmasına rağmen hala 28 Şubat rüzgarları esiyordu. Hala sıkıntılar vardı. Ama bugün herkes ne oldu. Geçen hafta Bismil´deydim. Belki bu pazar başka bir yerde olacağım. Hocalarımızla Kuran kursu açıldı. Ne oldu rejim mi değişti. Bunlar bizim değerlerimiz. `Oh´ diyorum ya bunu yapacak zihniyete geldik. Hepimizin çocukları 'yarın ben doktor olacağım, ben mühendis olacağım ben öğretmen olacağım' diye bildi. Hakkari´de 20172018´e kadar bir tek çocuk tıp fakültesi kazanamadı. Bugün 26 tane çocuk tıp fakültesini kazandı. Bu bizim Türkiye´miz, bu bizim memleketimiz. Tam da bize yakışır. Bunu bu millet başardı. Demokrasiyle bunu yapmak kolay bir iş değildir. Türkiye bunu demokrasi ile milletin iradesiyle yaptı." (DHA)Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2022-10-14 19:55:17



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