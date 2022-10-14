Bakan Ersoy, Diyarbakır´da



Selim KAYAGıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, `Sur Kültür Yolu Festivali´ etkinlikleri dolayısıyla Diyarbakır´a geldi.

Diyarbakır´da ilk kez düzenlenen `Sur Kültür Yolu Festivali´ devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Diyarbakır´a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir otelin konferans salonunda Diyarbakırlı iş insanlarıyla buluştu. Turizm alanında yatırım yapan iş insanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Ersoy, daha sonra Yeni Kapı Caddesi´nde `Mezopotamya Lezzetleri Atölyesi´nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy daha sonra Gazi Caddesi´nde bulunan Büyük Kervansaray´a gelerek, yöresel türkülerin seslendirildiği eyvan gecesine katıldı. Bakan Ersoy´a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2022-10-14 21:52:48



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