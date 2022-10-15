Evlat nöbetindeki baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

DHA

Evlat nöbetindeki baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti


Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK´ya HDP aracılığıyla götürüldüğünü söyleyerek eylem yapan aileler arasında bulunan, karaciğer kanseri Ekrem Artık (55), tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK´ya HDP aracılığıyla götürüldüğünü söyleyen 314 ailenin 3 Eylül 2019´dan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemi, 1139 gündür sürüyor. Evlat nöbetindeki baba Ekrem Artık, 7 yıldır oğlu Erhan'a kavuşamazken, bu süreçte karaciğer kanserine yakalandı. Kanser tedavisi için Diyarbakır Gazi Yaşargil ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde detaylı tahlilleri yapılan Artık, 1 Ağustos´ta İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi´ne sevk edildi. Kanserin vücuduna yayılmasıyla memleketi Hatay´a giden Artık, tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.
NÖBETİN 1000'İNCİ GÜNÜNDE DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Hatay'da yaşayan ve 2015'te 25 yaşındayken özel sektörde çalışmak için gittiği Kırklareli'nde dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Erhan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Ekrem Artık, ailelerin 1000´inci gününde yaptığı açıklamada, "Oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık evladımızı istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye´yi, anaları, babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum" demişti. 
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Ekrem Artık´ın ölüm haberini alan aileler, gözyaşı döktü. Aileler, Artık´ın oğlu Erhan´ın fotoğrafıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamayı 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın okudu. Aydın, "Bizimle beraber oğlu için Hatay´dan gelen Ekrem Artık ağabeyimiz maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak çok üzüntülüyüz. Bugün Ekrem ağabeyimizin oğlunun fotoğrafını elimizde tutacağız. Biz Ekrem ağabeyimiz için buradayız. Ekrem ağabeyimizin ölümünden HDP ve PKK sorumludur. Yaklaşık 3 yıldır bizimle evlat nöbeti tutuyordu. Maalesef evladının hasretine dayanamayarak vefat etti. Biz Ekrem ağabeyimizi hiç yalnız bırakmadık, hep yanındaydık ama maalesef dayanamayıp vefat etti. Evladını görmeden gözü açık vefat etti. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak HDP´yi buradan kınıyoruz. Sizde biraz vicdan olsaydı Ekrem ağabeyimize sahip çıkardınız. Biz buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizde burada sonuna kadar evlat nöbetine devam edeceğiz. Ekrem ağabeyimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Ondan bayrağı biz aldık. Onun oğlunu sonuna kadar savunmak bizim görevimizdir. Onun evladını HDP´den, PKK´dan bıkmadan usanmadan almaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR
2022-10-15 16:20:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ABLASININ DÜĞÜN KONVOYUNDA KALBİNDEN VURULAN SERKAN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABLASININ DÜĞÜN KONVOYUNDA KALBİNDEN ...
Ablasının düğün konvoyunda kalbinden vurulan Serkan öldü 
YEREL HABERLER Ablasının düğün konvoyunda kalbinden vurulan Serkan ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA &#039;SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ&#039;, SİİRT&#039;TE &#039;FISTIK FESTİVALİ&#039; ETKİNLİKLERİ İPTAL
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA 'SUR KÜLTÜR YOLU ...
(Görüntülü) BAKAN ERSOY, DİYARBAKIR?DA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ERSOY, DİYARBAKIR?DA
Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu ...
Bakan Ersoy, Diyarbakır´da
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Diyarbakır´da
Bakan Soylu: Ne zaman Erdoğan iktidar oldu, müşterilerim Alevi olduklarını söyleyebildiler (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ne zaman Erdoğan iktidar oldu, ...
(Görüntülü) DEMİR YOLUNUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN TREN ÇARPMASIYLA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEMİR YOLUNUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ...
Bakan Soylu: Ne zaman Erdoğan iktidar oldu, müşterilerim Alevi olduklarını söyleyebildiler
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ne zaman Erdoğan iktidar oldu, ...
Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla yaralandı
YEREL HABERLER Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DAKİ &#039;SONDAJ&#039; OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DAKİ 'SONDAJ' ...
Diyarbakır'da üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı ...
Diyarbakır'da boru hatlarından petrol çalan 10 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da boru hatlarından petrol çalan 10 zanlı ...
DİSİDER Başkanı Akbaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER DİSİDER Başkanı Akbaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
İzzet Yıldızhan Sur Kültür Yolu Festivalinde sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER İzzet Yıldızhan Sur Kültür Yolu Festivalinde ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Silvan ve Hazro'da vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Silvan ve Hazro'da ...
Diyarbakır'daki 'Sondaj' operasyonunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'Sondaj' operasyonunda 10 tutuklama
(Görüntülü) BAKAN SOYLU DİYARBAKIR&#039;IN HAZRO İLÇESİNDE KONUŞTU -TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU DİYARBAKIR'IN HAZRO ...
Diyarbakır'da "Suzan Suzi" filminin galası yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Suzan Suzi" filminin galası yapıldı
(Görüntülü)BAKAN SOYLU DİYARBAKIR&#039;IN SİLVAN İLÇESİNDE KONUŞTU TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU DİYARBAKIR'IN SİLVAN ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU: ERDOĞAN?IN TÜRKİYE?SİNDE İMKANSIZ DENİLEN BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU: ERDOĞAN?IN TÜRKİYE?SİNDE ...
BAKAN SOYLU: ERDOĞAN´IN TÜRKİYE´SİNDE İMKANSIZ DENİLEN BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (4)
YEREL HABERLER BAKAN SOYLU: ERDOĞAN´IN TÜRKİYE´SİNDE İMKANSIZ ...
Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (4)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.