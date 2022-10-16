Maskeli ve çarşaflı şüpheliler, kuyumcudan bilezik çaldı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da müşteri olarak girdikleri kuyumcudan 9 bin 500 TL değerindeki bileziği el çabukluğuyla çalan çarşaf ve cerrahi maskeli 1'i kadın 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Çift olarak kuyumcuya gelen yüzünü çarşafla gizleyen kadın ile cerrahi maskeli erkek, ürünleri inceledi. Erkek vitrindeki ürünleri sorarak kuyumcuyu oyalarken kadın da tezgahın üzerinde bulunan 9 bin 500 TL'lik değerindeki bileziği alarak çarşafının altına koydu. Bir süre bu şekilde oyalanan şüpheliler, daha sonra kuyumcudan ayrıldı. Bileziğin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-16 12:51:47



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