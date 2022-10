Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mücahid: Kadınlar birçok önemli yerde çalışıyor

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da `7'nci Alimler Buluşması´na katılan Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mevlevi Zebihullah Mücahid, Türkiye ile Afganistan arasındaki güzel ilişkinin devam etmesini umduklarını belirtti. Mücahid, ülkesindeki kadın hakları konusunda ise "Avrupa´nın kadınlar üzerinde yaptıkları propagandanın hepsi yalandır. İslam´da kadının hükmü ne ise onları uyguluyoruz. Kadınlar değerlidir. Sağlık, polis, pasaport bölümünde ve birçok önemli yerde bayanlar çalışıyor. Bu konuda sıkıntımız yok" dedi.

Diyarbakır´da Alimler ve Medreseler Birliği tarafından gerçekleştirilen `7´nci Alimler Buluşması´na, Türkiye´nin yanı sıra Suriye, Irak, Lübnan, İran, Kuveyt, Libya ve Afganistan´dan akademisyenler ve din alimleri katıldı. Yukarı Nasırlar Mahallesi´nde gerçekleştirilen buluşmaya Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mevlevi Zebihullah Mücahid de katıldı. Türkiye´de bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Zebihullah Mücahid, her iki ülke arasındaki güzel ilişkinin devam etmesini umduklarını söyledi.

`EROİN TAMAMEN YASAKLANACAK´

Diyarbakır´ın sahabeler şehri olduğunu vurgulayan Sözcü Zebihullah Mücahid, "Afganistan ile Türkiye'nin arası iyidir. Türkiye bize her türlü yardımda bulunuyor. Afganistan´da sel ve deprem olduğunda Türkiye bize elinden gelen yardımı yaptı. Türkiye ile aramızda bu güzel ilişkinin devam etmesini Allah´tan umuyoruz. Şu an Afganistan´da eroinin ekilmesi yasaklanmış ve hiçbir şekilde ekilmiyor. Sadece birkaç yerde depolanma olduğunu biliyoruz. Oralarda da kaçakçılar alıp götürüyor. Bunların önüne de geçilecek ve tamamen yasaklanacak. Avrupa´nın kadınlar üzerinde yaptıkları propagandanın hepsi yalandır. Biz şu anda onlara yer açmak için bekliyoruz. Hayatları, huzurları, izzetleri korunsun diye onlara güzel bir ortam kuruyoruz. İslami bir ülke olduğu için okullarda karışık ders alınmaz. Onlara ayrı bir yer yapılıp ayrı ders veriliyor. İslam´da kadının hükmü ne ise onları uyguluyoruz. Bunun içinde kadınlar değerlidir. Bunların hepsi yalandır. Bayanlar bizde çalışıyor ve bu konuda sıkıntı yok. Sağlık, polis, pasaport bölümünde ve birçok önemli yerde bayanlar çalışıyor, bu konuda sıkıntımız yok. Türkiye ile ilişiklerimizin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2022-10-16 20:09:20



