Leyla Güven'e 11 yıl 7 ay daha hapis cezası



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)'TERÖR örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılan ve Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e, konuşmalarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay daha hapis cezası verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen ve Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Leyla Güven'e, 4 ayrı konuşmasında 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güven, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden avukatıyla katılarak savunmasını verdi. Mahkeme, Leyla Güven'e, 15 Temmuz 2019 ile 25 Kasım 2019'daki konuşmalarda 'örgüt propagandası' yapıldığı gerekçesiyle 3'er yıl hapis cezası verdi. Yine 2015 ve 2019 yılları arasında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek Güven'e, 'örgüt propagandası' suçlamasıyla artırıma gidilerek 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Leyla Güven, 22 Aralık 2019'da yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-10-17 14:17:58



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