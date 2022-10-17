Park halindeki 2 otomobilin kundaklanma anı kamerada

Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da park halindeki 2 otomobilin 2 kişi tarafından tiner dökülerek ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki 2 otomobilin üzerine tiner döküp ateşe verdi. Otomobiller alev alırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.
Polis, otomobilleri ateşe verirken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2022-10-17 15:04:07
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