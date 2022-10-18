Parkta Fikri Can'ın öldüğü top kavgasına valilikten açıklama 



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, parkta otururken üzerlerine gelen top nedeniyle, iki grup arasında çıkan ve Fikri Can Geçer´in (19) yaşamını yitirdiği 2´si ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayda kesici alet kullanan E.İ.N.'nin (14) ve beraberindeki diğer 4 suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu suçlarından herhangi bir kayıtlarının bulunmadığı gibi yapılan araştırmalarda olay esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduklarını gösterir herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Olay, 16 Ekim'de akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Rihan Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde iki grup arasında iddiaya göre atılan top nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Fikri Can Geçer, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Geçer´in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karışan yaşları küçük 5 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

VALİLİK: ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ

Diyarbakır Valiliği bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişiler tarafından 2 kişinin öldürüldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17.10.2022 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada ilimiz Bağlar ilçesi Rihan parkında 16.10.2022 tarihinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıslar tarafından iki kişinin öldürüldüğü yönünde çıkan asılsız haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. 16.10.2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında ilimiz Bağlar ilçesi Rihan parkında iki grup arasında çıkan kavga neticesinde dört şahıs kesici aletle yaralanmış, yaralılardan birisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan 5 suça sürüklenen çocuk suç aletleriyle birlikte yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, şüphelilerden E.İ.N tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğer dört suça sürüklenen çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olayda kesici alet kullanan E.İ.N.´nin ve beraberindeki diğer dört suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu suçlarından herhangi bir kayıtlarının bulunmadığı gibi, yapılan araştırmalarda olay esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduklarını gösterir herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde de konunun uyuşturucuyla ilgili olduğuna dair herhangi bir şüpheli ya da müşteki beyanı bulunmamaktadır. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ilimizde gençlerimizi uyuşturucu madde bağımlılığından korumaya yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. İlimiz genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 'Narko-Alan Diyarbakır Projesi' ve 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gibi ülke çapında örnek gösterilen uygulamalar yapılmakta olup, vatandaşlarımızın da kıymetli destekleriyle bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Halkımızın sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak üretilen bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-10-18 11:34:53



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