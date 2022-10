Parkta Fikri Can'ın öldüğü top kavgasına valilikten açıklama (2)

TANIKLAR KONUŞTU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, parkta otururken üzerlerine gelen top nedeniyle, iki grup arasında çıkan ve Fikri Can Geçer´in (19) yaşamını yitirdiği 2´si ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın görgü tanıkları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Öte yandan Çocuk Şube Müdürlüğünce adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklandı.

Kavgada C.Ç. (19), B.B.(19), M.Y.B. (18), M.E.A.(18) çeşitli yerlerinden yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karışan E.İ.N.,U.S.N. (12), A.M. (17) C.D. (15) ve B.E. (17) gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

`SIRTINDAN VE KARNINDAN YARALANAN VARDI´

Olay anında aynı parkta olan görgü tanığı Kerim B., "Cinayeti işleyen kişi de burada top oynuyordu. Bunların topu gidince yanlarına onlara söyleyince cinayet işlendi. Burada yerde yatıyorlardı. Sırtından ve karnından yaralanan vardı. Ambulans geldi onları götürdü. Buradaki bir kız uyuşturucu dedi yalan ama" dedi.

Furkan Ç. ise çardakta oturduklarını ve koşup olay yerine geldiklerini dile getirerek, "Geldiğimizde 2 kişi yerdeydi. 1 kişi şu köşede diğeri de diğer tarafta yere uzanmıştı. Bizim arkadaşlarımızdı burada top oynayanlar. Kız geldi dedi uyuşturucu ama yalan doğru değil bu" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan M.E.A.'nın ve C.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİRDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-10-18 15:18:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.