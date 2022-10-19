10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.E.K., çarşı-mahalle bekçilerince yakalandı.

Anıt Park içerisinde devriye gezen çarşı-mahalle bekçileri, şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından şüpheli, yakalandı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Ş.E.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.E.K.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-19 12:28:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.