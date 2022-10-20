Diyarbakır´da yasağa rağmen açıklama yapmak isteyen gruba izin verilmedi



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da valilik yasağına rağmen parkta toplanan aralarında HDP Milletvekili Remziye Tosun´un da bulunduğu grubun açıklama yapmasına polis izin vermedi.

Diyarbakır Valiliği, kentte 1 günlük eylem yasağı getirildiğini belirtti. Yasağa rağmen aralarında HDP Milletvekili Remziye Tosun´un da bulunduğu grup, Bağlar ilçesinde Koşuyolu Park´ında bir araya geldi. Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı parkta toplanan gruplara uyarı yapıldı. Buna rağmen açıklama ve slogan atmak isteyen grubun etrafı polis ekiplerince kapatıldı. Polis amiri gruba, "Koşuyolu Parkı içerisindeki kitleye sesleniyorum. Bu bir polis ikazıdır. Terör örgütü propagandası amacıyla yapılan çağrılara yanıt verildiği için toplanıldığı değerlendiriliyor. Eğer ki burada bu amaçla toplanmadığınızı değerlendiriyorsanız bu ikazdan sonra alandan dağılın. Çember hattındaki sorumluyu çağırın, gerekli tebligatı yapın aksi takdirde müdahale edilecek" uyarısında bulundu. Bunun üzerine grup parktan ayrıldı. Polisin park içerisindeki önlemi ise sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-10-20 16:00:40



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