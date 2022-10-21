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Şanlıurfa'da 'yeşil sırtlı balıkçıl' görüldü, Türkiye'de ilk olarak kayda geçti

DHA

Şanlıurfa'da 'yeşil sırtlı balıkçıl' görüldü, Türkiye'de ilk olarak kayda geçti


Selim KAYA-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)-ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Mahmut Aytar'ın (30) dere kenarında bulduğu yaralı kuşun, Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğu tespit edildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var, bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Mahmut Aytar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Söylemez Mahallesi'ndeki dere kenarında bulduğu yaralı kuşu eve götürdü. Aytar, kuşun fotoğraf ve videolarını çekip, üniversiteden hocası Prof. Dr. Ahmet Kılıç'a gönderdi. Kuşun, Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğunu tespit edildi. Kuş, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.
'BU TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYIT'
Kuş Bilimci, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu, Türkiye için çok önemli bir kayıt. Bu bize Türkiye'nin, Anadolu'nun önemini gösteriyor. Anadolu; göç yolları üzerinde, subtropikal bölgede. Bu, 'yeşil sırtlı balıkçıl'ımız genç bir birey. Bize şunu düşündürüyor; muhtemelen burada üredi. Daha doğrusu, buranın yavrularıdır. Çünkü normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var, bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.
'DURUMU GAYET İYİ'
Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Hekim Kasım Ertürk de "İlk muayenesinde sol kanadında kırık şüphesi olduğunu tespit ettik. İlk müdahalemizi yaptık, kanadını bandaja aldık. Durumu gayet iyi. Başka herhangi bir problemi yok. Beslenme sürecine geçeceğiz. Kuşu bir süre merkezimizde misafir edeceğiz. Umarım en kısa sürede doğal ortamına gönderebiliriz" diye konuştu.
Türkiye'nin Anonim Kuşları Platformu (TRAKUS) Kurucusu ve Onursal Başkanı Serhat Tiğrel ise 'yeşil sırtlı balıkçıl'ın toplantı sonrası Türkiye'deki 498'inci tür olarak kayıtlara geçeceğini söyledi.
'Yeşil sırtlı balıkçıl'ı bulan Mahmut Aytar da kuşun dere kenarında seke seke gittiğini, durumu fark edince eve getirip, su ve yiyecek verdiğini ardından da tedavi için gönderdiğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR
2022-10-21 12:29:51

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