Diyarbakır´da göçmen kaçakçılığına 17 tutuklama



Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarda organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı. Kentte 5 ay içerisinde yakalanan 170 düzensiz göçmen de geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak, kente sevkini sağlayan organizatörlere yönelik çalışma yaptı. Organizatörlerin daha önce belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alıp, kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan kentte getirdikleri tespit edildi. Ayrıca organizatörlerin bir müddet kentte ağırladıkları kaçak göçmenleri, batıdaki büyük şehirlere taşıdıkları belirlendi. Ekipler, 18 Ekim'de belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı. 5 ay süren çalışmalarda 170 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-10-21 17:20:02



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