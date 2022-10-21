Bakan Soylu: Voleybol oyuncusu değiştirir gibi başbakan değiştiriyorlar (3)



KORUCU DERNEK BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Diyarbakır´a sabah saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sırasıyla Çınar, Bismil ve Dicle ilçelerine geçerek partililerle bir araya geldi. Soylu ve beraberindekiler daha sonra öğretmenevinde Korucu Dernek Başkanları bir araya geldi. Soylu ve beraberindekiler daha sonra yemek programına geçti.

BAKAN SOYLU, EMNİYET MÜDÜRÜ FATİH KAYA´NIN PROJESİNİ UYGULAMALI İZLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra beraberindekilerle birlikte öğretmenevi önüne kurulan uygulama alanına geçti. Trafik kazası alanında tedbir almak amacıyla İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından proje olarak yapılan Mobil İnsansız Reflektif Elektronik Trafik Kiti (MİRKET) tanıtımı yapıldı. İl Emniyet Müdürü Kaya tarafından Bakan Soylu´ya trafik kontrol noktalarında, polis memurlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ekipmanlar ve araçları, işareti görüp durmaması durumunda veya üstünden geçmesi halinde alarm sistemini anlatan devreleri gösterdi. Uygulamayı yerinde izleyen Soylu ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı. (DHA)Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKGıyasettin TETİK

2022-10-21 22:53:40



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