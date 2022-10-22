Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz (2)



LİCE İLÇESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Dün, Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Kulp ilçesindeki ziyaretin ardından Lice ilçesine geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, Türkiye´yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bambaşka bir noktaya, milletin desteğiyle getirdiğini söyledi. Bakan Soylu, "Demokrasiyle gelişimi yapmak elbette maharet ister. Bugün herkesin kendisini ifade ettiği bir ülke var. Ama bu bize yetmez. Avrupa'yla Amerika bize diyor ki erkeklerle erkekler kadınlarla da kadınlar evlensin. Sen ne halt edeceksen et. Benim insanımı benim ailemi bana bırak ya. Baskı yapıyorlar bu şirkete bunlar şu şirkete şunlar giremez. El altından herkesi teşvik etmeye çalışıyorlar. Neden çünkü Türkiye´yi yıkamadılar. En önemli kurum aile kurumumuz olduğu için. Atalarımıza, ailemize örfümüze sadık olduğumuz için. Dinimizin bize böyle öğrettiği için. Aile kurumunu yıkamadılar. Şimdi aile kurumunu yıkarsak Türkiye´yi Irak, Suriye, Afganistan gibi bir siyasal iktidarsızlığa sahip yapabilir miyiz? Ya bir sor bakalım etrafına. Ben buna sapkınlık diyorum. Sabah akşam dünyanın en ağır laflarını üzerimize koyuyorlar. Neden? Milletimizin medeniyetinden ve değerlerinden rahatsızlar. Onların inadına bu çocuklarımızdan Selahaddin-i Eyyubiler çıkacak. Onlara medeniyetimizi nasıl nakş edeceğimizi göstereceğiz. Yakamızdan düşmüyorlar madem bizimle derdiniz yok uğraşmayın bizimle. Dertleri Türkiye´de bugüne kadar ortaya koymuş oldukları her birimize hasar vermeye çalıştıkları meseleleri gelecekte devam ettirebilmek" dedi. (DHA)Selim KAYAGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2022-10-22 19:26:17



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