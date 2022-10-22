Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz (3)



KOCAKÖY'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Diyarbakır'da bu sabah saatlerinde Lice ve Kulp ilçelerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Kocaköy ilçesine gitti. Bakan Soylu, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretin ardından konuşan Bakan Soylu, FETÖ´cülerin, darbecilerin, DEAŞ'lıların, PKK´lıların iftiracı olduğunu, onlara cevabı millete hizmetkarlıkla vereceklerini söyledi. Bakan Soylu, "Türkiye´nin kalkınmaması için her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. Her 10 yılda bir 20 yıl geri gittik. Bizi istedikleri kimliğe sokmak istiyorlardı. Batı nasıl istiyorsa, PKK´yı, FETÖ´yü ve DEAŞ´ı da bunun için kullandılar" dedi.

AK PARTİ İL BİNASINDA PARTİLİLERLE BULUŞTU

Sırasıyla Lice, Kulp ve Kocaköy ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, daha sonra beraberindekilerle kent merkezine geldi. Burada AK Parti İl Binası'na gelen Bakan Soylu, partililerle görüştü. Yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, Diyarbakır´da zaman geçirmenin gururunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Hem geçen hafta 2 gün hem de bu hafta 2 gün burada olmanın gururunu yaşadım. Burada il başkanlığı, ilçe teşkilatlarımız, Cumhurbaşkanımızın gelişi için sanki bir düğüne hazırlanıyormuş gibi ve başım gözüm üzerine sözünün karşılığında oluyormuş gibi Cumhurbaşkanımıza bir ev sahipliği yapmayı, Diyarbakır´ın asaletini, medeniyet mirasına yakışır bir şekil de bütün teşkilatlarda arkadaşlarımızın hazırlığını gördük. Yarın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılışlarla onlara cevap veririz. Diyarbakır´ın Şırnak´ın, çocukları Reşat altınıdır. Cumhuriyet altınıdır. Çocuklarımızı dağdan kurtardığımız için. Çocuklarımızı huzur içerisinde geleceğe taşıdığımız için başlarına çalmak bizim boynumuzun borcudur. Sadece Tayyip Erdoğan değil. Cumhuriyet tarihimizde Adnan Menderes´ten rahmetli Özal´a kadar, Demirel´den rahmetli Erbakan´a kadar iftiralarla karşı karşıya kaldılar. Onlar milletin gönlünde var. Ama bu müfteriler milletin gönlünde olmayacaklardır. Çünkü onların, yüzleri gibi gönülleri de karadır. Onlar hep iftiracıdırlar, iftira atarlar. FETÖ´cüler, darbeciler, DEAŞ'lılar, PKK´lılar iftiracıdırlar. Onlara cevabı millete hizmetkarlıkla vereceğiz. 6´lı masa fokurduyor fesattan da fitneden de fokurduyor" diye konuştu. (DHA)Gıyasettin TETİK, Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2022-10-22 22:25:28



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