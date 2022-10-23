Diyarbakır´da uçuşlara sis engeli

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı´nda uçaklar iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından yeniden seferlerin başlayacağı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-10-23 09:59:43



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