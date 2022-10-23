Diyarbakır´da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR-Şanlıurfa karayolunda yan yola girmek isterken refüje çarpıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Çelik (69) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 3'üncü Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Bahattin Çelik yönetimindeki 01 DFV 40 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Çelik´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik´in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-23 20:30:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.