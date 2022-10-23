Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor (5)

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İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Diyarbakır ve ilçelerinde programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Havalimanı´ndan uçakla İstanbul'a hareket etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)-

2022-10-23 20:37:18



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