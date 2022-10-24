İş yerinden bisiklet hırsızlığı kamerada

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bir iş yerinin önündeki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır Marangozlar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, park halindeki aracın arkasında bir süre bekledikten sonra girişte bulunan bisikleti alıp, binerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin çalındığı fark eden sahibi, görüntülerle polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-10-24 15:43:38
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