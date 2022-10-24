Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5´i, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 Ekim´de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 471 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 22 mermi, 8 av fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-24 17:08:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.