Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5´i, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 Ekim´de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 471 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 22 mermi, 8 av fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-10-24 17:08:38
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