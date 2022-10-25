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Güneş tutulmasını tarihi Zerzevan Kalesi´nden izlediler

DHA

Güneş tutulmasını tarihi Zerzevan Kalesi´nden izlediler


Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 300 öğrenci parçalı güneş tutulmasını tarihi Zerzevan Kalesi´nden izledi.
Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dicle Üniversitesi ile Çınar Kaymakamlığı'nca düzenlenen organizasyonla, Çınar'dan 100 farklı okuldan 300 öğrenci parçalı güneş tutulmasını izledi. Öğrenciler kendilerine verilen özel filtrelerle güneşin yaklaşık yüzde 50´sinin tutulmasını ilgiyle izledi.
Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, güneş tutulmasının Türkiye'de en iyi izlendiği noktalardan birisinin Zerzevan Kalesi olduğunu belirterek, "Zerzevan Kalesi 3 bin yıl önceden beridir gökyüzüne bakılan en iyi noktalardan biri. Zerzevan Kalesi 3 bin yıllık bir tarihe sahip ve kesintisiz yerleşim görmüş. Aynı zamanda son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan Mithras Kutsal alanı ve Mithras ile ilgili inanç aslında gökyüzü ile ilgili. Biz biliyoruz ki; 3 bin yıl önce Asurlular da Pers ve Romalılar da buradan gökyüzüne bakmışlar ve son 2 yıldır binlerce kişinin katıldığı gökyüzü şenlikleri düzenlendi. Aslında tarihten gelen süreç günümüzde de devam ediyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Türkiye'de gökyüzünün izlendiği en iyi noktalardan birinin Zerzevan Kalesi olduğu belirlendi" dedi.
Hayatlarından ilk kez parçalı güneş tutulmasını izlediklerini söyleyen öğrenciler de bunun heyecan verici bir olay olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-10-25 16:47:06

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