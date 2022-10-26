Diyarbakır'da hırsızlıktan 18 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da hırsızlık suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan M.G., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan M.G. isimli şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Kayapınar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.G., yakalanarak gözaltına alındı. M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-10-26 11:38:48



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