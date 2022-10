Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde müzeye dönüştürüleceğini açıkladığı E Tipi Cezaevi'nin etrafına kurulan yaklaşık 1,5 kilometrelik alandaki 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton blokların kaldırılma işlemi sürüyor. Polisin önlem aldığı alanda, trafik başka yönden sağlanırken, bloklar TIR'lara yüklenerek taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim'de toplu açılış töreni için geldiği Diyarbakır´da İstasyon Meydanı´nda yaptığı konuşmada müze olacağını açıkladığı Diyarbakır E Tipi Cezaevi, 270 tutuklu ve 170 personelin kentteki diğer cezaevine naklinin ardından boşaltıldı. Tabelası da sökülen cezaevinin etrafını saran yaklaşık 1,5 kilometrelik beton bloklar da dün akşamdan itibaren kaldırılmaya başladı. Her biri 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde olan 7 tonluk beton bloklar, vinçle TIR´lara yüklendi. Çalışmaların devam ettiği cezaevi çevresinde de polis güvenlik önlemi alarak trafiği başka alanlara yönlendiriyor.

TERÖR OLAYLARINA KARŞI KOYULMUŞTU

Yapımına 1972 yılında başlanılan cezaevi, 4 Temmuz 1980'de E Tipi Cezaevi olarak hizmete girdi. 50 bin metrekare üzerine inşa edilen cezaevi 12 Eylül Darbesi'nden sonra yaşanan işkencelerle ön plana çıktı. Cezaevi, 2015 ile 2016 yıllarında kentte meydana gelen terör olaylarında el yapımı patlayıcılara karşı yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda her biri 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında bloklarla kaplandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-10-27 13:05:41



