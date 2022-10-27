Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı iki ailenin daha katılımıyla 318'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1151 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile çocuklarına kavuştu. Eyleme Emine Eren, Batman´da 1992´de 21 yaşındayken kaybolan ağabeyi Cengiz Eren için, Şeyhmuş Çelebi ise Diyarbakır´da 2015´te 13 yaşındayken kaçırılan annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşi Abdurrahman Dağdeviren için katıldı. Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 318'e çıktı. Nöbetteki anne ve babalar tarafından karşılanan aileler burada HDP İl Binası önünde açıklama yaptı.

Emine Eren, ağabeyi Cengiz Eren´in gelene kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, "Onu bulmadan gitmiyorum. Gelsin, dönsün ve pişman olsun. 30 yıla yakındır gitmiş" dedi.

Şeyhmus Çelebi ise kardeşi Abdurrahman´ın 4'üncü sınıfa giderken okulun önünden alınıp götürüldüğünü belirterek, "Benim kardeşimin akli dengesi yerinde değil. HDP'nin kendi çocukları dağda değil de benim kardeşim niye dağdadır. HDP'nin her bir çocuğu, Avrupa'da okuyor. Benim kardeşim dağda aç mı, susuz mu? Bir taşın altında mı kaldı ne oldu? Ben kardeşimi istiyorum. Kardeşim gelene kadar ben burada bekleyeceğim. Ben kardeşimi HDP'den ve terör örgütü PKK'dan istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-10-27 14:37:39



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