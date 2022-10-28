Nadir görülen hastalığına Diyarbakır´da çare buldu



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce gittiği hastanede doğuştan nadir görülen kalp kası kalınlaşması hastalığı olduğunu öğrenen Uğur Yiğit (39), bulunduğu kentin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir´de hastalığına çare aradı. Tedavisi için bir türlü sonuç alamayan Yiğit, en son Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi´nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek'le iletişime geçti. Diyarbakır´a gelen Yiğit, 3 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Bursa´nın Gemlik ilçesinde yaşayan Uğur Yiğit, 2 yıl önce gittiği hastanede yapılan tetkiklerince doğuştan kalp kası kalınlaşması hastalığı olduğunu öğrendi. Teşhisin ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere tedavi amaçlı giden Yiğit, ilaçlarla tedavisine devam etti. Tedavisi olumlu sonuçlanmayan Yiğit bu kez, Diyarbakır´da Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek ile iletişime geçti. Daha sonra Diyarbakır´a gelen Yiğit, Prof. Dr. Şimşek´in muayenesinden sonra anjiyografik yöntemle yapılan müdahale ile ameliyata gerek kalmadan, 3 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

'SAĞLIK TURİZMİNDE BATIDAN DİYARBAKIR'A SAĞLIK GÖÇÜ OLDU'

Prof. Dr. Hakkı Şimşek, hastalığın nadir görülen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Bu hastalığın iki tedavi yöntemi var; açık cerrahi dediğimiz kalbin açılarak kasın kalınlaştığı bölgede tıraşlanması, inceltilmesi bir de son zamanlarda gittikçe popüler olan daha konforlu yöntem olan `septal alkol ablasyonu´ dediğimiz yöntem. Bizim bu hastamız 39 yaşında ve septal alkol ablasyonu tedavisini uyguladık. Bu hastalık doğuştan gelen bir hastalık. Her 500 kişiden 1´inde görülün bir hastalık. Bize son 3-4 yıldır Türkiye´nin değişik illerinden, Konya´dan, Malatya´dan, Gaziantep´ten, İstanbul´dan, Sakarya´dan gelen çok hastamız oldu. Batıdan da buraya gelinmesi kendim ve merkezim adına gurur verici bir şey. Gönül isterdi ki herkes kendi memleketinde tedavi olsun ama böyle özellikli hastalıkların ve zor olguların mecburen böyle deneyimli merkezlerde yapılması gerekiyor. Bu vakamızda özellikliydi. 3 tane çıkan ince damar vardı. Gerçekten yanlış damarı yaktığımız takdirde hastaya boşuna kalp krizi geçirtmiş olacaktık. Biz doğru damarı tespit edip yaktığımız zaman anında yanıtımızı almış olduk. İçimiz rahat etti. Bu tür işlemlerin deneyimli merkezlerde olmasında fayda var. Bundan dolayı kendimi ve merkezimi öneriyorum. Sağlık turizminde batıdan Diyarbakır'a sağlık göçü oldu" diye konuştu.

Hasta Uğur Yiğit ise hastalığına 2 sene önce teşhis konulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Buraya kalp çarpıntısı ve nefes darlığı şikayetiyle geldim. Yaklaşık 5 senedir bu rahatsızlığım var. 2 senedir teşhisim konulmuş. Teşhis konulduktan sonra uzun bir arayış içerisinde bulundum. Rahatsızlığımdan dolayı il il doktor gezdim. Öneri ve araştırmalarımızda Hakkı hocaya yöneldik ve kendimizi teslim ettik. Bu hastalık doğumdan gelen bir rahatsızlık. Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti. Hocamıza çok teşekkür ederim." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-10-28 12:48:57



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