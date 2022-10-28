Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 16 gözaltı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da polis ekiplerince yasa dışı bahis çetesine yönelik yapılan 'Kontra Atak' operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, elde edilen paraların ise kripto cüzdanlar ile başkalarına ait hesaplara aktarıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis çetesine yönelik 3 aylık çalışma sonunda `Kontra Atak´ ismi verilen operasyon gerçekleştirildi. Bismil ilçesinde şafak vakti düzenlenen operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi. Yasa dışı sitelerden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 15 telefon, 16 SIM kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 flash bellek ele geçirildi.

ÜYE OLANLARIN, BİLGİLERİ SATILMIŞ

Polis, hiçbir yetkiliye ulaşılamayan yurt dışı menşeli bahis sitelerine üye olanların; ad, soyadı, TC. kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin, site yönetimince 'Karanlık internet' diye tabir edilen 'Deep Web'de 50 bin ile 100 bin TL fiyat aralığında satıldığını ortaya çıkardı.

Binlerce kişiyi gerek borçla gerek nakit parayla yasa dışı sistemin içine çektiği belirlenen şüphelilerin, bahis parasını veremeyenlerin kendilerini ve ailelerini tehdit ettikleri de tespit edildi. Ayrıca bazı kişilerin telefonlarının veya diğer değerli eşyalarının gasbedildiği öğrenildi. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-10-28 17:26:36



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