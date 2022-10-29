Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı



(DHA)DİYARBAKIR, Şırnak, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da, Cumhuriyet´in kuruluşunun 99´uncu yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu´da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır'daki program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birliklerle birlikte Chopper Diyarbakır Motosiklet Kulübü üyelerinin Türk bayraklarıyla geçişinin ardından Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı´na bağlı 5 askeri helikopterlerin pilotları gösteri sundu. Etkinliğe; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

DİYARBAKIR´DA 29 KİLOMETREDE 99 MOTOSİKLET KONVOY YAPTI

Tören alanına kentte bulunan motosiklet grupları da 29 kilometrelik güzergahta 99 motosikletle katılım sağladı. Chopper Diyarbakır Motosiklet Kulübü, Mezopotamya ve Diyarbakır Gezgin Motorcular Kulüp üyeleri Türk bayraklarıyla alana geldi. Burada konuşan Chopper Diyarbakır Motosiklet Kulübü´nden müzik öğretmeni Engin Önerer, Diyarbakırlı olduğunu ve Cumhuriyet´in 99´uncuı yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi. Önerer, "Diyarbakır´daki motorseverler olarak, 4 farklı grup olarak buradayız. Bayraklarımızla Diyarbakır sokaklarını gezeceğiz. Mutluyuz, bir asrı devireceğiz inşallah. Bu bir asrı devirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

`99´UNCU YILA ÖZEL 99 MOTOR TOPLANDIK´

Diyarbakır Gezgin Motorcular Kulüp Başkanı Mehmet Baltacı ise "Cumhuriyet Bayramı´nın ilk günkü heyecanıyla burada ekiple toplandık. Bugün 99´uncu yıla özel 99 motor toplandık. 99 motorla Cumhuriyet Bayramı´nı kutlayıp Diyarbakır sokaklarında kendimizi göstereceğiz. 2023´e 100´üncü yılda 100 motorla tekrar kutlamak dileğiyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BATMAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Batman´da, Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, kamu kurum yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canalp tören aracıyla vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Program şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından yapılan tören yürüyüşü ile son buldu.

MARDİN

Mardin´in Midyat ve Derik ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Midyat´ta halaylarla kutlanmaya başlayan programa ilçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, İçişleri Bakanı danışmanı Fevzi Sevgili, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum temsilciler ile vatandaşlar katıldı. Program daha sonra protokol üyeleri ve öğrencilerin birlikte halay çekmesi ile sona erdi.

Derik´te ise Cumhuriyet Bayramı´nın 99´uncu yılı ilçe merkezinde kutlandı. Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır, İlçe Başsavcısı Ayhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mert Özbilek İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bayrak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BİNGÖL

Bingöl´de kutlamaların adresi ise Şehir Stadı oldu. Düzenlenen törene, Vali Kadir Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, askeri erkan ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Tören, Şiir kompozisyon ve resim dallarında dereceye girenlere ödül vermesiyle sona erdi.

ŞIRNAK

Şırnak´ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Tören Vali Osman Bilgin´in tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Cumhuriyet Meydanı´nda süren törene Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23´üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Resmi geçit töreninde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı´na bağlı komando birlikleri `Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez´ ve `Vatan Sana Canım Feda´ sloganlarıyla yürüdü.

ELAZIĞ

Elazığ'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Valilik önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından program, öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile devam etti. Daha sonra Elazığ Jandarma Özel Harekat ve Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sündü. Program, Cumhuriyet koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişi ile sona erdi. Törene Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DHA

2022-10-29 14:54:35



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