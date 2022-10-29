CHP'li Özkoç: Ben Diyarbakır'da iktidar ateşini gördüm



Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Diyarbakır´da iktidar ateşiyle adalet meşalesini gördüğünü belirterek, "Biz tekrar güçlü Cumhuriyeti birlikte inşa edeceğiz. Göreceksiniz o günler geldiğinde kimse kimseye ayrımcı bir anlayışla yaklaşmayacak. Herkes birbirini kucaklayacak. Ben Diyarbakır´da iktidar ateşini gördüm. Ben Diyarbakır´da adalet meşalesini gördüm" dedi.

Diyarbakır Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Derneği´nce, Cumhuriyet´in kuruluşunun 99´uncu yılı dolayısıyla 'Cumhuriyet ve Demokrasi' gecesi düzenledi. Bir otelin restoranında düzenlenen geceye CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Meclis Üyesi Müslüm Sarı, CHP Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Yula, Diyarbakır Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Avukat Sertaç Eke, CHP İl Başkanı Abdullah Atik ve birçok sivil toplum kuruluşları ile parti başkanları katıldı.

'TÜRKİYE´DE BİR SORUN VARSA O HEPİMİZİN SORUNUDUR'

Gecede konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye´de bir sorun varsa o sorunun herkesin sorunu olduğunu belirterek, "Bu bereketli toprakların ekmeğini yiyenler, bu topraklarda demokrasi için özgürlük için evlatlarını şehit verenler, bu ülkenin kurtuluşu için bir olup da Cumhuriyeti kuranlar onlara izin vermeyecek. Biz tekrar güçlü Cumhuriyeti birlikte inşa edeceğiz. Ama göreceksiniz o günler geldiğinde kimse kimseye ayrımcı bir anlayışla yaklaşmayacak. Herkes birbirini kucaklayacak. Duyduğumuz türkülerin dilini merak etmeyeceğiz, duyduğumuz türkülerin manaları içimizde ateş gibi yanacak. Çünkü o türküler özgürlük ve devrim türküleridir. Bunu biz yapacağız. O yüzden hiç merak etmeyin, biz birlikte bir yola çıktık. Türkiye´de bir sorun varsa o hepimizin sorunudur. Bizim sorunumuzdur. Hepimizin sorunu, kardeşlikle barış diliyle oturarak, kucaklaşarak başaracağız. Bunu savaşla isteyenlere savaşarak yaptık. Barışla isteyenlere Lozan´da masaya oturduk. Nasıl barış antlaşması imzalanır gösterdik. Bir daha mı göstermemiz gerekiyor. Birlikte gösteririz. Birlikte kardeşçe yaparız. Ben birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Bugün Cumhuriyet için laiklik için bir araya gelenler yarın özgürlük türküleri söyleyerek Ahmet Kaya´nın da bizim yurttaşlarımızın bütün dillerindeki şarkılar söylenerek biz kardeşliğin ülkesi Cumhuriyeti Türkiye´de tekrar var edeceğiz. Türkiye´nin kuşkusu olmasın. Her yere, herkesle kucaklaşmaya herkese davamızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu dava benim değil ki, bu dava 99 yıldır hepimizin davasıdır. Bu dava Cumhuriyet davasıdır. O yüzden hiç bıkmadan, usanmadan yapacağız. Yüreğime verdiğiniz sevgi için, dost bakışlarınız için, cesaret verdiğiniz için Ankara´ya gittiğimde Kemal Kılıçdaroğlu´nun yanına gidip diyeceğim ki; 'Ben Diyarbakır´da iktidar ateşini gördüm. Ben Diyarbakır´da adalet meşalesini gördüm. Biz hiç bıkmadan bildiğimiz yoldan yürümeye devam edelim. Çünkü kardeşlerimiz bizimle beraber diyeceğim'" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKSelim KAYA

2022-10-29 22:02:37



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