Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 320 oldu

Burak EMEKSerhat ÖZDEM/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 8 yıl önce 19 yaşındayken Erzurum´da kaçırılan oğlu Nurullah için gelen Kibar Yaprak ile birlikte 320'ye yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1155 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile çocuklarına kavuştu. Aile sayısı 2014´te 19 yaşındayken Erzurum´da kaçırılan oğlu Nurullah için gelen Kibar Yaprak ile 320´ye yükseldi. Eylemdeki aileler tarafından karşılanan Kibar Yaprak, oğluna seslenerek, "Ben istiyorum ki sen gelesin. Senden başka kimsem kalmadı. Ben seni çok seviyorum. Sen gelmezsen eğer ben buradan gitmeyeceğim. Erzurum´dan çıkıp geldim senin için. PKK benim çocuğumu kaçırdı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-10-31 16:21:04
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