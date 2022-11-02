Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyonda 12 tutuklama



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen 'Kontra Atak' isimli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis çetesine yönelik 28 Ekim'de 'Kontra Atak' ismi verilen operasyon düzenlendi. Bismil ilçesinde şafak vakti düzenlenen operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi. Yasa dışı sitelerden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 15 telefon, 16 SIM kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 flash bellek ele geçirildi.

BAHİS PARASINI VERMEYENE TEHDİT

Polis, hiçbir yetkiliye ulaşılamayan yurt dışı menşeli bahis sitelerine üye olanların; ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin, site yönetimince 'Karanlık internet' diye tabir edilen 'Deep Web'de 50 bin ile 100 bin TL fiyat aralığında satıldığını ortaya çıkardı. Binlerce kişiyi gerek borçla gerek nakit parayla yasa dışı sistemin içine çektiği belirlenen şüphelilerin, bahis parasını veremeyenleri tehdit ettiği de tespit edildi. Ayrıca bazı kişilerin telefon veya diğer değerli eşyalarının gasbedildiği öğrenildi. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldığı da saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-02 10:48:21



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