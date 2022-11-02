Diyarbakır´da yol çalışmasında bulunan mağarada yeni bir böcek cinsi ortaya çıktı (2)- Yeniden



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Dicle ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunan bir mağara içerisinde inceleme yapan Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ile Doç. Dr. Sadreddin Tusun ve arkadaşları, 'Anatoliacampa' adını verdikleri yeni bir böcek cinsi buldu. Tanımlanan cinsin türüne ise ilçenin ve üniversitenin adı dolayısıyla `Anatoliacampa diclensis´ ismi verildi. Almanya´da bilimsel bir dergi olan `Zoologischer Anzeiger´ de yayımlanan böcek, sergilenmek üzere Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi´ne konuldu.

Dicle ilçesinde geçen yıl Nisan ayında belediye tarafından yol çalışması yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sırasında bir mağara bulundu. Mağaranın bulunmasından haberdar olan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ile Doç. Dr. Sadreddin Tusun, birkaç öğretim üyesiyle bölgeye giderek inceleme yaptı. Mağara içerisinde çalışma yapan Prof. Dr. Satar ve Doç. Dr. Tusun, birden fazla böcek türü buldu. Böcekleri toplayan ekip, moleküler analizi ve diğer sonuçlar için İspanya´da Doç. Dr. Alberto Sendra Mocholi ve ekibine ile ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada böceğin yeni bir cins olduğu ortaya çıktı. Böceğin cinsine Anatoliacampa adı verilirken türüne ise hem ilçenin hem de üniversitenin adı dolayısıyla `Anatoliacampa diclensis´ ismi verildi. Bu çalışma ayrıca Almanya´da önemli bir bilimsel dergi olan `Zoologischer Anzeiger´de de yayımlandı.

BU YENİ CİNS TANIMLANMIŞ OLDU´

Prof. Dr. Ali Satar, ilçe belediyesi ve çalışanlarının bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, "Doç. Dr. Sadreddin Tusun ile birlikte bu mağara içerisinde çalışmalar yaptık. Birkaç böcek türü bulduk. Buranın ekosistemi başka, yaşam alanı da farklı. Daha önce kimse girmediği için bizim de ilgimizi çok çekti. Çok farklı bir ortamdı, birkaç böcek bulduk. Tanımlamada birinin içinden çıkamadık. Bunun için de moleküler analizler gerekiyordu. İspanyol arkadaşlarımızla daha önce çalışmış olduğumuz analizler için yardım istedik. Sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oldular. Böylelikle bu yeni cins tanımlanmış oldu. Bu türün ismi de bizim talebimiz doğrultusunda `Anatoliacampa diclensis´ yeni tanımlanan bu cinsi ismi de Anatoliacampa olarak adlandırıldı. Campa ismi bütün bulunan bu böcek grubunun sonuna eklenen bir isim. Biraz farklı gelebilir. Anatolia cinsinin ismini koymak istedik. `diclensis´ ismi de hem ilçemizi hem de üniversitemizi tanımlıyor. İnşallah bunun devamı da gelecek" diye konuştu.

`BU BİZİM VE BİYO ÇEŞİTLİLİĞİMİZ İÇİN YANİ DİYARBAKIR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ´

Doç. Dr. Sadreddin Tusun ise, şunları söyledi:

"Mağarayı duyar duymaz hemen gittik. Bulunan mağara çok narin ve bölgede bulunmayan bir mağara çeşidi. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyorduk. Tabi biz mağaraya girdikten sonra bulduğumuz böcek bize çok farklı geldi. Bunun artık bir tür üstü kategoride tanımlanabileceğini düşündük. Yurtdışındaki arkadaşlarla beraber yeni bir cinsi tanımladık. Bu bizim ve ülke biyoçeşitliliği için yani Diyarbakır için çok önemli ve değerlidir. Bu konuda gerçekten yeni bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Çok iyi oldu diyebiliriz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-11-02 12:36:44



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