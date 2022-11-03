Bekçilerin silahlı saldırıya uğrayan kişiyi kurşunlardan koruması kamerada



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde devriye görevi yaptıktan sonra dinlenmek için bir kıraathanenin önünde oturan 2 mahalle bekçisi, çay içtikleri sırada yanlarından geçen bir kişi, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun, kimseye isabet etmedi. Bekçiler, 3´üncü kez tabancasını ateşlemeye çalışan saldırgana karşılık verdi. Saldırgan kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 29 Ekim'de Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde akşam saatlerinde meydana geldi. 2 mahalle bekçisi, devriye görevi yaptıktan sonra dinlenip, çay içmek için bir kıraathanenin önünde oturdu. Bu sırada bekçilerin yanından geçen bir kişi husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabancasından çıkan 2 kurşun, kimseye isabet etmedi. Kıraathanede bulunanlar ise kendilerini korumak için yere attı. Bekçilerden biri kıraathaneye girerek içerdekileri, kalkmamaları konusunda uyardı. Bu sırada tabancasını üçüncü kez ateşlemeye çalışan şüpheliye bekçiler ateşle karşılık verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli ve vurmaya çalıştığı husumetlisi ayrı yönlere kaçarak gözden kayboldu. Şüphelinin ve husumetlisinin kimliklerinin tespit edilmesi için polisin yaptığı çalışma sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-11-03 10:58:04



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