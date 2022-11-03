13 katlı inşaatın çatısında yalıtım yaparken düşen Cihan, öldü



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da çalıştığı 13 katlı inşaatın çatısında yalıtım yaparken düşen Cihan Aşut (22), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi´nde bulunan 13 katlı inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Aşut, yalıtım yapmak için binanın çatısına çıktı. Burada dengesini kaybeden Aşut, zemine düştü. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Aşut, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Aşut, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aşut´un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-03 16:19:51



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