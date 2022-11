48´inde futbolcu, 54´ünde antrenör olan Azize kız çocuklarına futbol öğretiyor 

Emrah KIZIL-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da yaşayan ve çocukluk tutkusu olan futbolculuğa 48 yaşında kadın futbol takımlarında oynayarak kavuşan daha sonra kendisini geliştirip, Türkiye Futbol Federasyonu´nun kursunu bitirerek antrenör olan Azize Ay (54), aşçılığı bırakarak, Halk Eğitim Merkezi´nde futbol meraklısı kız çocuklarına futbol öğretmeye başladı. Geçmişte kendisinin kurduğu futbolculuk hayalini şimdi kuran küçük kız çocuklarına ön ayak olduğunu söyleyen Ay, "Hayal ettiğim ve benim izimden gelen kız çocuklarına ders veriyorum. Futbol öğretiyorum. Çok da mutluyum. Bundan sonraki hayalim büyük takımlarda hocalık yapmak" dedi.

Diyarbakır´da aşçılık yapan Azize Ay, çocukluk tutkusu olan ve ailesinin baskısıyla sürekli ertelenen futbolcu olma hayaline 48 yaşında kadın futbol takımlarında oynayarak kavuştu. Sırasıyla Diyarbekirspor ve Ergani Makamspor kadın futbol takımlarında oynayan Azize Ay, bu yıl Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden, Amedspor Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu. Türkiye Futbol Federasyonu´nun açtığı antrenörlük kursuna başvuran Ay, lise diploması olmadığı için kabul edilmedi. Lise mezunu olma şartını dışarıdan okuyarak aldığı diplomayla gerçekleştiren Ay, daha sonra TFF´nin antrenörlük kurslarına katıldı. Ay, eğitimlerinin tamamlayarak, Grassroots C lisansını aldı. Futbol tutkusunu antrenörlükte taçlandıran Ay, daha sonra küçük kız çocuklarına futbol öğretmek için Yenişehir Halk Eğitim Merkezi´ne başvurarak, talepte bulundu. Bu talebi olumlu karşılanan Ay, geçmişte kendisinin kurduğu futbolculuk hayalini, şimdilerde kuran yaklaşık 30 kız çocuğuna ön ayak olmaya başladı. Hemen her gün çocuklarla antrenman yapan Ay´ın en büyük hedefi, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı´nda antrenörlük yapmak.

`BENİM İZİMDEN GELEN KIZ ÇOCUKLARINA DERS VERİYORUM´

Azize Ay, 6 yaşından beri özlem duyduğu futbola, 48 yaşında sahalara inerek kavuştuğunu ifade ederek, "1 yıl Diyarbekirspor´da forma giydim. 2 yıl Ergani Makamspor´da oynadım. Şu an Amedpspor´dayım. Hocam bana şans verirse orada tabi oynamak, forma giymek istiyorum. Futbola kavuştuktan sonra 54 yaşında antrenörlük C lisansımı aldım. Kurs açmak için müracaat ettim. Sağ olsun başkanımız Veysel Kızılay´ın yardımlarıyla Halk Eğitim Merkezi´nde futbol kursu açtım. Benim izimden gelen kız çocuklarına ders veriyorum, futbol öğretiyorum. Çok da mutluyum. Şu anda sahadalar. Onlara ön ayak olmak istiyorum. Onlar da çok azimli ve futbolu seviyorlar. Ben de çok mutluyum. Severek yaptığım bu işte İnşallah başarılı da olurum. Bundan sonraki hayalim büyük takımlarda hocalık yapmak, antrenörlük yapmak. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı´nda bir nebze de olsa forma giymek ve antrenörü olmak istiyorum" diye konuştu.

`AZİZE HOCA OLMASA BİZE KİMSE FUTBOL ÖĞRETMEYECEKTİ´

10 yaşındaki Zeynep Doğan da, "Azize hocayı çok seviyoruz. Azize hoca olmasaydı bize kimse futbol öğretmeyecekti. Erkeklerin malzemelerini kullanıyoruz. Bize yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı. 12 yaşındaki İremsu Yılmaz ise, "İyi ki de Azize hoca geldi bizi hocamız oldu. Bize futbolu öğretiyor. İleride futbolcu olmak istiyorum." (DHA)

2022-11-04



