Başdenetçi Malkoç: 10 yılda Diyarbakır´dan 4 binin üzerinde şikayet gelmiş



Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 10 yıllık tarihleri boyunca kentten 4 binin üzerinde şikayet geldiğini ifade ederek, "Terörden en çok mağdur olan insanların yaşadığı şehir. Özellikle hendek, çukur, bombalama ve terör olaylarının sona ermesiyle birlikte Diyarbakır eski canlılığını, eski huzurunu yeniden buldu. Şikayetlerimize baktığımızda bizim 10 yıllık tarihimiz içerisinde Diyarbakır´dan 4 binin üzerinde şikayet almışız. Türkiye ortalamasının üzerinde bir şikayet gelmiş. Geçmişte yaşanılan sıkıntılar hatırlandığında da bu da gayet normaldir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, `Ombudsman Halkla Buluşuyor´ programı kapsamında Diyarbakır´a geldi. Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Malkoç, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Diyarbakır´ın terörden en çok çeken şehirlerin başında geldiğini söyleyen Malkoç, "Terörden en çok mağdur olan insanların yaşadığı şehir. Özellikle hendek, çukur, bombalama ve terör olaylarının sona ermesiyle birlikte Diyarbakır eski canlılığını, eski huzurunu yeniden buldu. Her alanda yapılan çalışmalardan, uluslararası toplantılara kadar Diyarbakır yeni bir merkez oldu. Şikayetlerimize baktığımızda bizim 10 yıllık tarihimiz içerisinde Diyarbakır´dan 4 binin üzerinde şikayet almışız. Bu fevkalade önemlidir. Bunların önemli bir kısmını da sorunları çözerek karara bağlamışız. Türkiye ortalamasının üzerinde bir şikayet gelmiş. Geçmişte yaşanılan sıkıntılar hatırlandığında da bu da gayet normaldir. Şimdi, Bağdat´ın, Halep´in, Şam´ın veya Beyrut´un o eski fonksiyonu yok artık. Oralar yıkıldı, düzelmesi uzunca zaman alacak. İşte bu şehirlerin fonksiyonunu kültürel, sosyal, siyasi, iktisadi açıdan başta Diyarbakır olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin üstlenmek zorunda. Buna hazır olmalılar" dedi.

`PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİ KIRILDI´

Türkiye´de 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Türkiye´de halk ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında fevkalade önemli bir mesafenin alındığını söyleyen Malkoç, "Ancak 2013141516 yıllarında PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin ve FETÖ terör örgütünün bu huzur ortamını, bu hak ve özgürlükler ortamını zehirlemesi sebebiyle başta çukur, hendek olaylarının ardından 15 Temmuz darbe girişiminde ister istemez hak ve özgürlükler alanında kısıtlamalar oldu. Olağanüstü haller ilan edildi. Ancak şunu da belirteyim ki, aradan geçen süre içerisinde Türkiye´de tekrardan normalleşme oldu. PKK terör örgütünün beli kırıldı. Faaliyetleri asgari seviyeye indi, FETÖ terör örgütüne de ağır darbeler vuruldu. Yurt içinde hareketsiz hale getirildi. İşte bu ortamda Türkiye´de hak ve özgürlüklerinin önü açıldı. Bizler de kamu denetçileri olarak devletle vatandaş arasındaki sıkıntıları problemleri yargıya intikal etmeden, bir bakıma hakem rolüyle veya arabuluculuk rolüyle veya halkın avukatı rolüyle çözmeye çalışan bir kurumuz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından kendilerine bir teklif iletildiğini kaydeden Malkoç, "Savaş bölgelerinde binlerce refakatsiz çocuk var. Bunların bir kısmının anne ve babaları ölmüş. Bir kısmı savaş sebebiyle anne ve babalarını kaybetmiş veya terk edilmiş. Bizim Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarıyla ilişkilerimizi bildikleri için bu refakatsiz çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz diye teklif geldi. Bilindiği gibi Ukraynalı çocuklardan 1200´ü Türkiye´de. Eğitimlerine online olarak devam edebiliyorlar. UNICEF´ten böyle bir teklif gelince biz Rus ve Ukrayna ombudsmanlarıyla temasa geçtik. Kendilerine konuyu ilettik. Kabul ettiler. Hatta hem Rusya hem de Ukrayna ombudsmanı bizim bu teklifimize olumlu karşılık verirken bize bir teklifte de bulundular; Bunu sadece çocuklarla sınırlı tutmayalım dediler. Rus ombudsmanı Rus vatandaşlarının Ukrayna´daki durumunu görmek istediklerini, oraya gittiklerinde yanlarında Türk ombudsmanı olmasını istediler, Ukrayna Ombudsmanı da sadece savaş bölgelerinde değil, Rusya´daki Ukrayna vatandaşlarını ziyaret etmek istediler, Türkiye Ombudsmanı da orada olsun istediler. Biz bunu memnuniyetle karşıladık" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2022-11-04 14:26:38



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