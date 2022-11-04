Diyarbakır'da 'huzur' uygulamasında 16 tutuklama

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yapılan 'huzur' uygulamalarında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 34 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada düzenlenen 'Huzur' uygulamalarında çeşitli suçlardan 34 şüpheli, gözaltına alındı. 2 iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 çalıntı motosiklet, 16 kilo 285 gram esrar ile çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-11-04 14:28:48
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