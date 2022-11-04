Başdenetçi Malkoç: 10 yılda Diyarbakır´dan 4 binin üzerinde şikayet gelmiş (2)



EVLAT NÖBETİ YAPAN AİLELERİ ZİYARET

Diyarbakır´a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bağlar ilçesinde bulunan HDP il binası önündeki evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Eşi Ayşe ile evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden Şeref Malkoç, aileler tarafından karşılandı. Burada çadır içerisine giren Malkoç, çocukların fotoğraflarına bakarak, hikayelerini dinledi.

`TERÖRDEN EN FAZLA MAĞDUR OLAN ÇOCUKLAR VE ANNELERDİR´

Ziyarette konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 5 yıldan bu yana devletin aldığı tedbirler sonucunda Türkiye içerisinde terörün kökünün kazınmak üzere olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye´nin etrafında Suriye´de ve Irak´ta iç savaş var. İran´da ambargo var. Ukrayna ve Rusya arasında savaş var. Biz böyle bir bölgede yaşıyoruz. Bin yıldan beri Kürt ve Türk ile diğerleriyle beraber kardeşçe huzur içerisinde bu bölgede yaşadı bu insanlar. Özellikle yabancıların araya girmesiyle PKK gibi benzeri terör örgütlerini örgütleyip milletimizin başına bela etmesi sonucu bu bahsettiğimiz olaylar meydana geliyor. Terörden en fazla mağdur olan çocuklar ve annelerdir. Bunun en açık ve somut örneği de burada. Bütün anneleri dinledik, 14-15 yaşlarında lise çağında ve 9 yaşında ilköğretim çağındaki çocukları kandırarak dağa çıkarmışlar. Bunlar çocuk ve masum insanlar. Kendi kirli emellerine alet ediyorlar. Ama şunu memnuniyetle belirteyim ki nasıl terörün en büyük mağduru çocuklar ve annelerse, annelerin çocuklarına sahip çıktığını Diyarbakır anneleri olayında çok açık ve net gördük. Biraz önce çocukların annelerini dinlerken hem gözüm yaşardı hem de göğsüm kabardı. Geleceğe olan umudum daha da arttı. Çocukları kandırılan annelerimiz bu kararlılıkta ve azimde olduktan sonra bu çocukları inşallah onların elinden alacağız. Bunda tereddüdümüz yok." (DHA)Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-11-04 15:33:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.