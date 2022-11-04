MHP eski Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp hakkında beraat kararı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklu bulunan MHP eski Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yargılandığı davada beraat etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın 16 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının İl Başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kapsamında 'cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı, 17 Haziran'da ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayaalp, Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında avukatı ile beraber hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Kayaalp, üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-11-04 23:03:23



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